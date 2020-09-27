Тегеран, , 01:15 — REGNUM В Иране за прошедшие сутки выявили 3204 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики.

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Согласно данным ведомства, за 26 сентября 1274 пациентам потребовалась госпитализация. Всего с начала пандемии в Иране подтвердили 443 086 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в Исламской Республике скончались 172 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на иранской территории, достигло 25 394.

Отмечается, что уже 372 051 пациент был выписан с выздоровлением из медучреждений Ирана. При этом в настоящее время 4041 человек находится в реанимации, их состояние оценивается как критическое.