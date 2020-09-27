Красноярск, , 01:26 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки умерли четыре пациента с диагнозом COVID-19. Об этом 26 сентября сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Общее число умерших в регионе с начала эпидемии больных с коронавирусом достигло 548 человек.

Выздоровели и были выписаны из медучреждений 77 человек, общее число излечившихся в крае составляет 15 135 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 19 565. За последние сутки в регионе был зарегистрирован 101 случай заражения.

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