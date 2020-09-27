Лондон, , 00:44 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки выявили 6042 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба британского министерства здравоохранения.

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Всего с начала пандемии в Соединенном Королевстве подтвердили 429 277 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 на британской территории выросло до 41 971.

По словам эксперта при правительстве Великобритании Грэма Медли, в течение ближайших четырех недель число летальных случаев, выявляемых ежесуточно, может достигнуть 100.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сумасшедшими сторонников антипрививочного движения. По его словам, здоровье людей во всем мире зависит от наличия доступной и безопасной вакцины.

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