Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Ключевой «хитростью» коронавируса может являться замедление реакции организма человека на вторжение инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского вирусолога Шэйна Кротти.

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"Хитрость состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — сказал он.

Ранее американские ученые выяснили, что решающее значение при тяжелом течении болезни может иметь недостаток интерферона. У части пациентов с тяжелым течением заболевания был нарушен интерферонный ответ «из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител», атакующих интерферон.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно выводам американских ученых, риск заражения и смертности от нового коронавируса снижается при достаточном уровне витамина D в организме человека.

Ученые из Медицинской школы университета Бостона провели анализ образцов крови 235 пациентов, заболевших COVID-19, вызываемым новым коронавирусом.

При этом у части из них был выявлен недостаток витамина D, а в случае наличия последнего в достаточном количестве риск развития связанных с новым заболеванием осложнений был существенно ниже (на 51,5%).

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