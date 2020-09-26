Москва, , 23:26 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались более 15 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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»В Москве за прошедшие сутки скончались 18 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 17 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в Москве выявлено рекордное с июня 2020 года число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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