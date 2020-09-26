Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Суд в американском штате Мэриленд приговорил к одному году тюрьмы мужчину, который организовал две вечеринки во время действия «коронавирусных» ограничений. Об этом 26 сентября сообщает прокуратура округа Чарльз.

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Отмечается, что 42-летний местный житель первую вечеринку устроил еще 22 марта, у него дома находились тогда около 50 человек. Спустя пять дней мужчина организовал вторую вечеринку, на которую пришли уже более 50 человек.

Прибывшие к нему сотрудники полиции призвали находящихся на вечеринке покинуть дом, однако подсудимый сказал гостям оставаться на месте. В итоге полицейские задержали его.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 55 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В результате этого их общее число стало составлять более 7 млн.

Днем ранее в США выявили более 44 тыс. случаев заражения коронавирусом, еще более 900 пациентов с COVID-19 скончались.

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