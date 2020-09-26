Париж, , 22:17 — REGNUM По данным на вечер субботы, 26 сентября, во Франции умерли 31 700 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 39 человек. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было зафиксировано 14 412 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 527 тыс.

Отметим, что в минувшую пятницу в стране было выявлено 15 797 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции во Франции ухудшится, в стране возможно повторное введение тотальных карантинных мер безопасности.

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