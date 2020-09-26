Курган, , 20:55 — REGNUM В Кургане на участках водозабора на реке Тобол выявлено серьёзное загрязнение воды. Предположительно оно происходит в Кетовском районе, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

На реке Тобол расположены два водозабора «Водного Союза», которые после очистки поставляют воду в распределительную сеть Кургана. В середине августа 2020 года аккредитованная лаборатория компании зафиксировала в пробах воды значительное ухудшение микробиологических показателей, что указывает на загрязнение основного источника питьевой воды в столице Зауралья.

«Повторные результаты анализов природной воды показали, что мы имеем дело не с разовым, а с систематическим загрязнением Тобола», — сообщил директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

АО «Водный союз» обратилось с письменными заявлениями в надзорные органы Курганской области с просьбой установить причины микробиологического загрязнения.