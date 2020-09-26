Иокогама, Япония, , 20:46 — REGNUM В Японии дети, страдающие от неизлечимых болезней в хосписе в городе Иокогаме, создали макеты обуви своей мечты. Об этом сообщает 26 сентября газета Mainichi.

Журналисты отмечают, что по этим наброскам через 2 месяца будет сшита настоящая обувь и подарена детям. Мероприятие было организовано фармацевтической компанией Roche Diagnostics в рамках ежегодной благотворительной акции.

Всего в проекте приняли участие семеро детей с первого по третий класс начальной школы. Дети скомпоновали обувь из разных элементов, разработанных дизайнерами, а затем раскрасили макеты с помощью 24 цветных ручек.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, дети занимались поделками в своих классах или на больничных койках, а сотрудники компании наблюдали за их работой через интернет.

По словам организаторов, это занятие помогло детям снять стресс.