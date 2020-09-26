Токио, , 19:40 — REGNUM Одно из крупнейших ежегодных молодёжных мероприятий культурного обмена между Японией и Южной Кореей прошло 26 сентября. Впервые фестиваль молодёжи прошёл онлайн из-за коронавируса, сообщает телеканал NHK.

Обычно мероприятие проводится в Токио или Сеуле, при поддержке правительств двух стран. В прошлом году оно прошло в Токио, и за два дня в нём поучаствовало более 70 000 человек.

В этом году специально для фестиваля был создан веб-сайт, где 26 сентября провели прямые трансляции, а также выложили предварительно записанный контент.

Онлайн-трансляция передала выступление пианиста и скрипача из Токио. Заранее были записаны видеоролики с песенными и танцевальными выступлениями популярных южнокорейских артистов.

В видеоконференции участники фестиваля смогли обменяться мнениями о культурных различиях японцев и южнокорейцев. Они также поговорили о любимых артистах, которые объединяют два народа.

21-летняя студентка из университета в префектуре Хёго на западе Японии рассказала, что онлайн-формат позволил ей принять участие в фестивале. Она высказала мнение, что это мероприятие является хорошей возможностью узнать о культурных различиях двух стран.

По словам организаторов, к вечеру 26 сентября веб-сайт фестиваля посетили около 30 000 человек. Организаторы также сказали, что они получили много комментариев от людей, которые раньше не могли приехать на место проведения мероприятия, а с онлайн-форматом получили такую возможность.