Калуга, , 19:14 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 47 подтвержденных случаев заражения.

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Всего в регионе подтверждены 9 тыс. 9 положительных результата тестов, 1 тыс. 412 человек находятся на лечении, 7 тыс. 523 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (390), в Обнинске (165), в Людиновском районе (126), в Боровском районе (125), в Дзержинском районе (77) и в Жуковском районе (70).

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