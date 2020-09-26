Токио, , 18:58 — REGNUM В Японии за сутки выявили 634 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 26 сентября информационное агентство Jiji Press.

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По данным журналистов, от COVID-19 за сутки в стране погибли три человека. Общее число летальных исходов от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 1560.

Отмечается, что число выявленных заражённых в стране за сутки превысило 600 впервые с 13 сентября.

В Токио за сутки зарегистрировали 270 случаев заражения коронавирусом. Последний раз этот показатель превышал 200 19 сентября. Тогда коронавирусом в столице заразились 218 человек.

Количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в столице уменьшилось на одного, по сравнению с предыдущим днём, и составило 29 человек.