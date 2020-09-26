Элиста, , 17:14 — REGNUM В Республике Калмыкии заболеваемость COVID-19 продолжает стабильно расти. Так, за истекшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 26 сентября.

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Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось по сравнению с предыдущими сутками — 69 человек. В настоящее время на лечении в стационарах находятся 547 пациентов с COVID-19, из них десять — в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 тыс. 122 жителям республики.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 6 тыс. 232 человека, выписаны с выздоровлением после госпитализации или амбулаторного лечения — 3 тыс. 662 пациента. От COVID-19 скончался 71 житель республики.