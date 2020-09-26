Минск, , 17:13 — REGNUM 26 сентября в столице Белоруссии в ходе акции протеста были задержаны более 40 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

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По данным центра, на марше оппозиции в Минске были задержаны всего 46 человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый женский марш оппозиции начался в Минске 26 сентября в 14:00.

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