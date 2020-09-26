Екатеринбург, , 17:03 — REGNUM В Свердловской области за 25 сентября ещё три пациента умерли от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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Их пол и возраст не уточняются. Также неизвестно количество граждан с коронавирусом, умерших от других причин.

С начала пандемии от ковида умерли уже 592 гражданина. 107 человек находятся в тяжёлом состоянии. Из них 100 находятся в реанимациях, в том числе 47 подключены к аппаратам ИВЛ.