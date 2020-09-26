Харьков, Украина, , 16:27 — REGNUM Курсант лётного факультета Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба 20-летний Вячеслав Золочевский, который 25 сентября находился на борту рухнувшего самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал о произошедшей трагедии. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Курсант, выживший после крушения самолета Ан-26 под Харьковом President.gov.ua

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Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Так, Вячеслав, состояние которого оценивается как средней тяжести, заявил, что ему было непонятно, что происходит, так как все случилось очень быстро.

Он также добавил, что экипаж военного самолета и находящиеся на борту курсанты уже летали вместе и были знакомы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября под Чугуевом во время тренировочного полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины. В результате ЧП погибли 26 человек.

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