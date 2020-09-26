Калуга, , 16:04 — REGNUM В центре Калуги, во дворе городского Музея ремесла, архитектуры и быта, установили скульптуру медика, борющегося с COVID-19. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации группы Музея ремесла, архитектуры и быта города Калуги в социально сети «ВКонтакте».

Скриншот страницы Музея ремесла, архитектуры и быта города Калуги в «ВКонтакте»

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Автор скульптуры руководитель калужской школы народных промыслов «Глиняная игрушка» Александр Лондарев изобразил скульптуру в виде врача в белом халате, желтых перчатках и черной маской на плече, который в «красной зоне» спасает жизнь больным с коронавирусной инфекцией.

Аналогичные проекты, посвящённые медицинским работникам, которые ценою своих жизней борются с коронавирусом, разрабатываются в Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других российских городах.

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