Вашингтон, , 16:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 55 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 сентября сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Люди в медицинских масках на улицах Нью-Йорка Russian.news.cn

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 55 054 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять более 7 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 952 пациента скончались от COVID-19, и потому суммарное количество летальных исходов превысило 203 тыс. При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране более 2,7 млн человек вылечились от нового заболевания.

Напомним, днем ранее в США выявили более 44 тыс. случаев заражения коронавирусом, еще более 900 пациентов с COVID-19 скончались.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября глава США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Джексонвилл (штат Флорида) обвинил представителей Демпартии в затягивании принятия нового пакета мер для борьбы с последствиями коронавируса.

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