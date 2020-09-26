Токио, , 19:39 — REGNUM В Японии группа юных активистов вечером 25 сентября провела акцию, призывающую принять более решительные меры по борьбе с глобальным потеплением, сообщает газета Mainichi.

Дети разложили около 100 пар обуви вместе с агитационными табличками на тротуаре возле здания парламента Японии.

Поскольку в этом году активисты не смогли провести уличный марш из-за пандемии коронавируса, они продемонстрировали свою позицию, выставив свои кроссовки, сандалии и туфли на тротуаре.

Эта детская акция была частью международных акций в поддержку климата 25 сентября, которые проходили и в Москве.

В Японии члены организации Fridays For Future Japan провели подобные акции в 30 префектурах.

Движение юношеских забастовок #FridaysForFuture, в рамках которого молодые люди пропускают занятия, чтобы протестовать в защиту климата, распространилось по всему миру после того, как шведская активистка Грета Тунберг начала проводить одиночные демонстрации каждую пятницу в Стокгольме.