Ереван, , 15:59 — REGNUM Армения намерена приобрести порядка 600 тысяч доз вакцины от COVID-19, сообщает 26 сентября пресс-служба министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Министерство здравоохранения Армении подписало с фондом COVAX FACILTY соглашение на приобретение вакцины против коронавируса. Планируется закупить шестьсот тысяч доз для трехсот тысяч человек из группы риска (по две дозы на человека). Отмечается, что указанный фонд будет вести переговоры с производителями вакцин.

Затраты на закупку вакцины составят примерно $6,33 млн, а средняя стоимость одной дозы препарата составит $10,55.

Отмечается, что в ходе переговоров цена на вакцину может быть снижена. Поставка первой партии вакцины для 3% населения страны ожидается в 2021 году после получения разрешения на ее применение и лицензирования.

Читайте также: В Армении выявили 175 новых случаев инфицирования коронавирусом