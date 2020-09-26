Тюмень, , 15:19 — REGNUM В Тюменской области будет продлён режим ответственного поведения из-за COVID-19. С 28 сентября будет ужесточён масочный режим, сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в социальных сетях.

Медицинская маска Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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За последние две недели суточный прирост заражений в Тюменской области стал выше: с 55 до 70 случаев. Темп прироста заболеваемости за последние сутки в регионе — 0,77, что выше среднего по стране.

Глава Тюменской области поручил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, местах массового скопления людей, на предприятиях. С 28 сентября начнут работать контрольные группы из сотрудников правоохранительных органов, представителей муниципальной власти, Роспотребнадзора.

Тюменцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, призывают без крайней необходимости не посещать людные места.