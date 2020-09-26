Тюмень, , 14:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 26 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 70 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 сентября зарегистрировано 9211 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7544 человека, 36 пациентов с COVID-19 скончались.