Москва, , 14:20 — REGNUM В Москве в полном объеме возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

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Собянин напомнил, что с 28 сентября жителям Москвы старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно оставаться дома. Им будут оказывать помощь социальные работники.

Мэр Москвы пояснил, что для доставки на дом продуктов, лекарств, медикаментов и медицинских изделий, кормов для домашних животных, а также других необходимых предметов,. необходимо будет оставить заявку оператору специальной горячей линии. Этот заказ будет выполнен социальными работниками.

Единый телефон горячей линии: 8−495−870−45−09.

Всем тем москвичам, которые старше 65 лет и официально трудоустроены, больничные листы будут оформлены автоматически — никаких заявлений подавать не нужно. Для этого работодатели должны будут направить в Фонд социального страхования соответствующие списки сотрудников.

Те же жители столицы, которые страдают хроническими заболеваниями или беременны — им необходимо оформить больничные листы по телефону горячей линии.

Льготникам, получающим бесплатные лекарства, эти лекарства будут доставлять на дом при необходимости — никаких заявок оставлять не нужно.

В полном объеме продолжатся работы телемедицинского центр столичного департамента здравоохранения.

Напомним, что в последние дни в Москве ускорился рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки.