Оренбург, , 14:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 26 сентября, выявлено 102 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На протяжении нескольких дней ежесуточно выявляется более 100 носителей SARS-CoV-2. Днем ранее (на 25 сентября) суточный показатель составил 105 случаев заражения. С начала пандемии в регионе выявлено 12 438 носителей нового коронавируса.

От COVID-19 оправились 11 266 пациентов (за сутки — 109). Скончались от последствий коронавирусной инфекции 82 пациента.