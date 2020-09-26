Пермь, , 14:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 сентября, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть человек. Причиной смерти в пяти случаях назван COVID-19, в одном — сопутствующее заболевание, сообщает портал permkrai.ru.

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С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 442 летальных исхода пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Причиной смерти 269 человек является COVID-19, а 173 — сопутствующие заболевания.