Севастополь, , 14:02 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 26 сентября. Накануне, 25 сентября, сообщалось о 19 новых выявленных носителях.

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»По состоянию на утро 26 сентября зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 18 до 84 лет, преимущественно местные жители. Четыре человека выписаны после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

В регионе в статистику смертности включен новый случай — скончался 82-летний мужчина, у него диагностировали двустороннюю пневмонию и отёк лёгких на фоне хронических заболеваний.

Всего в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 925 пациентов, 601 пациент выздоровел, 26 скончались. В стационарах на лечении остаются 262 пациента.