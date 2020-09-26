Ижевск, , 13:59 — REGNUM В Удмуртии передвижные медицинские комплексы, закупленные в рамках национального проекта «Здравоохранение», с начала года обследовали более 34 тыс. жителей 955 населенных пунктов республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На закупку комплексов было выделено 67,05 млн рублей из федерального бюджета и 102,5 млн рублей — из республиканского.

Комплексы совершили 714 выездов на территорию 24 муниципальных образований. Причем в период с 1 апреля по 31 июля выезды не осуществлялись в связи с действием ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.

Всего было проведено 41 845 обследований, включая 9890 флюорографий, 8730 маммографий. Подозрение на заболевание было выявлено в 1192 случаях. На дополнительное обследование направили 1341 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в рамках нацпроекта начали строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 21 районе республики. До конца текущего года в регионе планируют построить 88 новых ФАПов. Все они будут оснащены современным медицинским оборудованием и инвентарем: дефибрилляторы, электрокардиографы, кислородные ингаляторы. На их строительство направлено 411 млн рублей.

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