Москва, , 13:57 — REGNUM Пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции вполне может сформироваться при определенных особенностях иммунной системы. Об этом заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью для фильма «Опасный вирус. Вакцины», который показали на телеканале «Россия 1».

Обследование больного коронавирусом в Иране (сс) Tasnim News Agency

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«При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — сказал Максютов.

Он пояснил, что в том случае, если человек переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, то у него должен сформироваться иммунитет для того, чтобы вакцинация против SARS-CoV-2 не потребовалась.

В случае легкой формы или бессимптомного течения заболевания все зависит от того, каков уровень сформированного иммунитета. В таких случаях в будущем может потребоваться вакцинация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижения уровня антител к коронавирусу у переболевших людей — это обычная реакция иммунной системы организма — так происходит всегда. Главное, чтоб уровень антител не опускался ниже того уровня, который является защитным. Но каков этот уровень для данного коронавируса — это вопрос открытый.