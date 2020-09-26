Брянск, , 13:55 — REGNUM В Брянской области 26 сентября подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Столько же новых случаев было выявлено днём ранее.

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Всего в области зарегистрировано 9239 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 7454 пациента, в том числе 20 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 37 человек.

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