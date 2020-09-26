Пермь, , 13:54 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянии на 26 сентября, выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее суточный показатель составлял 74 носителя SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Среди новых заразившихся трое детей и 72 взрослых: 25 мужчин и 47 женщин. В больнице лечатся 49 человек, дома под меднаблюдением находятся 26 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 0,8%, коэффициент распространения — 1,06 (на 25 сентября — 1,07).

С начала пандемии выявлено 9523 носителя SARS-CoV-2. Скончалось 442 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 6556 пациентов, продолжают лечение в стационарах 1143 человека.