Курган, , 13:52 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 21 случай в Кургане, сообщает 26 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 33 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 26 сентября выявлено 3706 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 26 сентября от коронавируса излечились 3131 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.