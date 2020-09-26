Воронеж, , 13:51 — REGNUM 159 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, это шестое место среди регионов РФ по приросту носителей, сообщил 26 сентября федеральный оперативный штаб. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 164 новых носителя.

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За сутки, согласно данным федеральной статистики, в Воронежской области выписаны с выздоровление после коронавируса 165 пациентов, зарегистрировано также шесть летальных исходов.

За период пандемии в Воронежской области, по данным федерального штаба, положительные результаты тестов на коронавирус получили 17 360 человек, 15 799 выздоровели, скончались, по данным на 26 сентября, 175 пациентов. Согласно региональной статистике, на 24 сентября в регионе жертвами коронавируса стали 187 человек.