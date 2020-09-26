Тамбов, , 13:50 — REGNUM В Тамбовской области могут ввести административную ответственность за попрошайничество. Как сообщает ИА REGNUM, обсуждение проекта поправок в региональный закон об административных правонарушениях было в повестке прошедшего 25 сентября заседания депутатов областной думы.

Проект закона был внесён губернатором Александром Никитиным. Он предложил привлекать к административной ответственности всех, кто попрошайничает в людных местах, на дорогах и в общественном транспорте, сообщали «Вести-Тамбов». Исключение составляет территория возле храмов.

Необходимость таких мер глава региона объяснил возросшим числом обращений в полицию в связи с попрошайничеством, асоциальным поведением попрошаек и их опасностью для участников дорожного движения.

В областной думе о результатах рассмотрения законопроекта пока не сообщили.