Краснодар, , 13:43 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 26 сентября. Сутками ранее число новых носителей составило 93 человека.

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По последним данным, в Краснодаре выявлено 40 заболевших, в Новороссийске — 12, в Сочи и Усть-Лабинском районе по шесть, в Туапсинском и Лабинском районах — по четыре. Три случая подтверждено в Выселковском районе, по два — в Кущевском, Белореченском, Апшеронском, Крыловском, Щербиновском, Красноармейском районах. Среди новых носителей — 24 ребёнка (девять — сутками ранее).

Всего в Краснодарском крае с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 13 596 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 239,6. На 26 сентября 10 406 пациентов выздоровели, 271 человек скончался. В тяжелом состоянии находятся 44 пациента.