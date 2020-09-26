Абакан, , 13:43 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки выявлено 39 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, число подтверждённых случаев заражения за всё время эпидемии достигло 4218. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В Абакане число зарегистрированных случаев за сутки увеличилось на 17.

«Десять пациентов поступили с признаками ОРВИ, шесть человек — с признаками пневмонии. 13 случаев — это семейные контакты, ещё три — служебные. Один случай инфицирования зарегистрирован в ходе планового мониторинга», — уточняется в сообщении.

Ещё пять случаев зарегистрированы у прибывших из Красноярска, Тувы, Симферополя, Анапы и Турции.

Всего в республике на лечении находятся 590 пациентов, из них 26 находятся в тяжёлом состоянии. Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 19 человек, а всего к настоящему времени излечились от COVID-19 3580 человек.

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