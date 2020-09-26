Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией растёт, написал глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в одной их социальных сетей.

Молодой человек в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он напомнил, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин вынес ряд рекомендаций на период увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Глава нижегородского минздрава полагает, что следовать примеру столицы в настоящее время — правильно для защиты тех, кто входит в группы риска.

«Самые уязвимые категории: пожилые граждане 65+ лет и люди, у которых есть хронические заболевания. Им рекомендуем по возможности оставаться дома», — подчеркнул Мелик-Гусейнов и добавил, что это также будет хорошей профилактикой от гриппа и ОРВИ.

Граждан старше 65 лет министр призвал по возможности оставаться дома, ограничить общение, в том числе с родственниками, Однако не стоит ограничивать прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Работодателям рекомендуется максимально перевести граждан из групп риска на удаленный режим работы.

«Организуйте возможность дистанционной работы для родителей детей, ушедших в своих классах и школах на карантин», — просит глава минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства образования Нижегородской области Сергей Злобин сообщал, что по состоянию на 25 сентября на территории области закрыты на карантин по коронавирусу 28 групп в 22 детских садах, что составляет 0,36% от общего числа детсадовских групп в области. Также закрыты 62 класса в 38 школах — это 0,4% от общего числа школьных классов в регионе. В пяти учреждениях среднего профессионального образования закрыты пять групп, одна группа — в вузе.

При этом жители области неоднократно жаловались, что больничный в связи с выводом детей на карантин дают только работающим гражданам с детьми до семи лет. Остальные вынуждены или брать административный отпуск, или оставлять детей, которые находятся на карантине и могут быть носителями коронавируса, с пожилыми родственниками.

По состоянию на 26 сентября в Нижегородской области выявлено 166 случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 168 новых носителях инфекции, что стало максимальным числом ежесуточных случаев заражения за последний месяц.