Ереван, , 13:39 — REGNUM В Армении по состоянию на 26 сентября зарегистрировано 49 072 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За сутки было подтверждено 429 новых случаев инфицирования.

43 576 человек из числа инфицированных выздоровели (175 за сутки), 4253 пациента на данный момент получают лечение.

На текущий момент в Армении было проведено 280 366 теста на коронавирус, 4289 из которых были проведены в минувшие сутки.

Также сообщается, что за минувшие сутки был зарегистрирован еще один летальный случай. Всего в Армении скончались 948 человек, болевших COVID-19.

Уточняется, что за сутки в результате других болезней скончались два пациента, инфицированных коронавирусом. За весь период эпидемии коронавируса в Армении зарегистрировано 295 подобных летальных исходов.