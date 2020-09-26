Москва, , 13:07 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 7523 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа выявлено 7523 случая в 85 субъектах Федерации. При этом в 27,1% выявленных случаев нет клинических проявлений заражения.

Также сообщается, что за сутки зафиксировано 169 смертей от последствий COVID-19.

За сутки полностью выздоровели от COVID-19 6004 человека