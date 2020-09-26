Красноярск, , 13:38 — REGNUM В Красноярском крае число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 19 565. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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За последние сутки в регионе был зарегистрирован 101 случай заражения. Показатель инфицирования SARS-CoV-2 на 100 тысяч населения составил 680,8. Темп прироста за сутки остался прежним — 0,5%.

Под медицинским наблюдением на дому находится 2499 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 199, снято с наблюдения 211 человек. За последние сутки проведено 7736 тестов на коронавирус, а за всё время — 948 208.

Информации о скончавшихся в регионе за сутки пациентов с диагнозом COVID-19 пока не поступало. Общее число умерших с начала пандемии составляет 544 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Красноярский край.

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