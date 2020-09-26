Салехард, , 12:59 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 13 случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, 379 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 89 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 26 сентября зарегистрировано 14 935 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 383 человека, 99 пациентов с COVID-19 скончались.