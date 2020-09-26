Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 сентября.

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Жертвами COVID-19 стали пять женщин в возрасте от 49 до 80 лет и четверо мужчин от 66 до 86 лет, страдавшие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рядом других.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 477 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус.