Токио, , 12:45 — REGNUM Япония, которая смягчит въездные ограничения с 1 октября, представит онлайн-анкету о состоянии здоровья, которую путешественники должны будут заполнить перед въездом в страну, чтобы упростить процесс иммиграционного контроля. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

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Онлайн-анкеты позволят определить тех людей, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусом. Первые пробные версии скоро будут доступны для некоторых международных рейсов, прибывающих в аэропорт Нарита.

Анкету можно будет заполнить, зайдя на специальный веб-сайт Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. После прохождения опроса пассажир получит подтверждающий QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга официально объявил о смягчении ограничений на въезд в страну для иностранцев с 1 октября.

В Японию смогут въехать иностранцы, путешествующие с медицинскими целями или участвующие в культурных или спортивных мероприятиях, а также студенты.