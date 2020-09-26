Рязань, , 12:43 — REGNUM В Рязанской области 26 сентября подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За прошедшие сутки, 25 сентября, было подтверждено на два случая меньше.

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Всего в области зарегистрированы 8013 носителей вируса. После выздоровления был выписан 6681 пациент, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 50 человек.

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