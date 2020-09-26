Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 189 человек. Общее число случаев заражения инфекцией на Дону с начала пандемии превысило 21 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 сентября.

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Новые носители коронавируса выявлены в 27 муниципальных образованиях Ростовской области. В частности, в Ростове-на-Дону подтвердили 95 случаев заражения инфекцией, в Волгодонске — 16, в Азовском районе — 11. Более четверти новых заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 6,4% — дети.

Положительный результат теста на коронавирус с начала пандемии получили 21 тыс. 169 жителей Ростовской области.