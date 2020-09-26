Тамбов, , 12:39 — REGNUM В Тамбовской области 26 сентября подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число новых выявленных случаев по сравнению с 25 сентября не изменилось.

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Всего в области зарегистрированы 7558 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6589 пациентов, в том числе 46 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек.

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