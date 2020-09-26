Владимир, , 12:35 — REGNUM Во Владимирской области 26 сентября подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7132 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5869 пациентов, в том числе 19 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 208 человек.

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