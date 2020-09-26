Курск, , 12:29 — REGNUM В Курской области по состоянию на 26 сентября зарегистрировано 57 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 6640 пациентов, в том числе 39 — за последние сутки.

Предыдущий летальный случай был подтверждён 16 сентября.

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