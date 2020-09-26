Астрахань, , 12:22 — REGNUM В Астраханской области 26 сентября подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 случаев больше, чем днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6955 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 518 человек.

Выздоровели 6603 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 104 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3143 человека, 18 тыс. 697 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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