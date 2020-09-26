Ижевск, , 12:19 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 сентября выявили 113 случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 89 новых носителях SARS-CoV-2. Это максимальное число новых случаев заражения, выявленных за сутки в республике с начала пандемии. Общее число заражений коронавирусной инфекцией достигло 4941 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 89 человек, всего выздоровели с момента начала наблюдения 3635 человек. 88 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, один житель республики — за минувшие сутки.

Таким образом, за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в регионе составляет в настоящее время 1218 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республику поступила первая пробная партия вакцины от коронавируса. Объем первой партии составляет 42 дозы. В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, которые изъявили желание сделать прививку. До конца года по соглашению с Министерством здравоохранения РФ в республику поступят в общей сложности 1299 доз вакцины.

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