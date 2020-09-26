Ханты-Мансийск, , 12:18 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 147 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 141 случай.

Основные очаги заражения на 26 сентября: Ханты-Мансийск — 38 положительных тестов; Сургут — 30; Урай — 16; Нягань — 11; Советский район — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 26 сентября зарегистрировано 21 934 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 873 человека, 185 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 26 сентября составляет 1,35. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 50,54%.